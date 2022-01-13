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    13 января 2022, 14:50

    Кудрин посчитал выплаты из-за «омикрона» ненужными

    Кудрин: выплаты россиянам из-за ситуации с «омикрон»-штаммом пока не нужны

    Александр Блинов

    Выплаты для россиян из-за ухудшения эпидемической ситуации на фоне распространения «омикрон»-штамма коронавируса пока не нужны, заявил Алексей Кудрин. Глава Счетной палаты высказался об этом на Гайдаровском форуме, передало РИА «Новости».

    Кудрин посчитал выплаты из-за «омикрона» ненужными

    Кудрин не уточнил, при какой ситуации возможны выплаты населению.

    Прогноз по росту ВВП России в 2022 году, ранее представленный Минэкономразвития, пока преждевременно пересматривать из-за «омикрона», также заявил Кудрин. Однако если потребуется внести коррективы, то у страны уже имеется такой опыт, отметил председатель Счетной палаты. Темпы роста российской экономики и без того будут ниже прогнозируемых 3%, предрек Кудрин.

    Глава Счетной палаты также заявил, что уровень жизни в России на сегодняшний день на 20% выше, чем был в СССР. А с 2000 по 2011 год, когда Кудрин был вице-премьером, уровень жизни в стране, по его словам, вырос в три раза. Россия начала восстановление с очень низкого уровня, подчеркнул он. И достигла того уровня жизни, который был перед распадом Советского Союза, только в 2004 году.

    В Госдуме ранее оценили вероятность нового локдауна из-за «омикрон»-штамма.