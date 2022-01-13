Кудрин посчитал выплаты из-за «омикрона» ненужными

Выплаты для россиян из-за ухудшения эпидемической ситуации на фоне распространения «омикрон»-штамма коронавируса пока не нужны, заявил Алексей Кудрин. Глава Счетной палаты высказался об этом на Гайдаровском форуме, передало РИА «Новости».

Кудрин не уточнил, при какой ситуации возможны выплаты населению.

Прогноз по росту ВВП России в 2022 году, ранее представленный Минэкономразвития, пока преждевременно пересматривать из-за «омикрона», также заявил Кудрин. Однако если потребуется внести коррективы, то у страны уже имеется такой опыт, отметил председатель Счетной палаты. Темпы роста российской экономики и без того будут ниже прогнозируемых 3%, предрек Кудрин.

Глава Счетной палаты также заявил, что уровень жизни в России на сегодняшний день на 20% выше, чем был в СССР. А с 2000 по 2011 год, когда Кудрин был вице-премьером, уровень жизни в стране, по его словам, вырос в три раза. Россия начала восстановление с очень низкого уровня, подчеркнул он. И достигла того уровня жизни, который был перед распадом Советского Союза, только в 2004 году.

В Госдуме ранее оценили вероятность нового локдауна из-за «омикрон»-штамма.