Кудрин оценил инфляцию в 20%

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин дал прогноз по инфляции. Выступая с отчетом в Совете Федерации, он заявил, что по итогам года она может составить от 17 до 20%, сообщил ТАСС.

Алексей Кудрин считает, что если санкции сохранятся, то на адаптацию экономики может уйти около двух лет. Рубль же утратил статус свободно конвертируемой валюты, и расчеты в нем возможны только с заинтересованными странами.

«Рубль будет шаг за шагом укрепляться по мере заинтересованности в этой валюте других стран», — объявил он.

Глава Счетной палаты также призвал работать над разморозкой золотовалютных резервов, так как они — необходимый институт любого государства.

Ранее о высоком уровне инфляции объявили в США. Экономист Александр Разуваев предрек стране дефолт, а Джо Байден обвинил во всем Россию.