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    13 апреля 2022, 14:19

    Кудрин оценил инфляцию в 20%

    По итогам года инфляция в России может составить 20% — Кудрин

    Екатерина Виславская

    Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин дал прогноз по инфляции. Выступая с отчетом в Совете Федерации, он заявил, что по итогам года она может составить от 17 до 20%, сообщил ТАСС.

    Кудрин оценил инфляцию в 20%

    Алексей Кудрин считает, что если санкции сохранятся, то на адаптацию экономики может уйти около двух лет. Рубль же утратил статус свободно конвертируемой валюты, и расчеты в нем возможны только с заинтересованными странами.

    «Рубль будет шаг за шагом укрепляться по мере заинтересованности в этой валюте других стран», — объявил он.

    Глава Счетной палаты также призвал работать над разморозкой золотовалютных резервов, так как они — необходимый институт любого государства.

    Ранее о высоком уровне инфляции объявили в США. Экономист Александр Разуваев предрек стране дефолт, а Джо Байден обвинил во всем Россию.