    14 января 2020, 06:03

    Кудрин обозначил объемы воровства из бюджета России

    Светлана Степанова

    Примерно на 2-3 миллиарда рублей каждый год в бюджете страны могло бы быть больше, если бы не воровство. Такие данные озвучил глава Счетной палаты России Алексей Кудрин. Об этом сообщило РИА «Новости».
    Кудрин обозначил объемы воровства из бюджета России

    «По уголовным делам — это от силы до 2-3 миллиардов рублей в год, как правило, даже меньше», заявил Кудрин, когда у него спросили об объемах воровства из российского бюджета.

    По его словам, в 2019 году объем финансовых нарушений составил 804 миллиарда рублей, причем около 30% — нарушения бухгалтерского учета, которые можно исправить во время проверок. Примерно такой же процент отмечен при нарушении процедуры закупок.

    Алексей Кудрин отметил, что в перспективе Счетная палата перейдет к определению системных проблем в сфере финансов. Планируется сделать акцент на стратегическом аудите. Руководитель ведомства отметил, что это вовсе не означает уход от поиска и анализа финансовых нарушений. Это направление даже планируется расширить, так как увеличится доля использования цифровых методов анализа.

    «Мы поставим для себя такой KPI — больше влиять на ситуацию в стране через разрешение системных проблем. И к середине этого года построим новую модель управления Счетной палатой», — сообщил Кудрин.