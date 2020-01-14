Кудрин обозначил объемы воровства из бюджета России

«По уголовным делам — это от силы до 2-3 миллиардов рублей в год, как правило, даже меньше», заявил Кудрин, когда у него спросили об объемах воровства из российского бюджета.

По его словам, в 2019 году объем финансовых нарушений составил 804 миллиарда рублей, причем около 30% — нарушения бухгалтерского учета, которые можно исправить во время проверок. Примерно такой же процент отмечен при нарушении процедуры закупок.

Алексей Кудрин отметил, что в перспективе Счетная палата перейдет к определению системных проблем в сфере финансов. Планируется сделать акцент на стратегическом аудите. Руководитель ведомства отметил, что это вовсе не означает уход от поиска и анализа финансовых нарушений. Это направление даже планируется расширить, так как увеличится доля использования цифровых методов анализа.

«Мы поставим для себя такой KPI — больше влиять на ситуацию в стране через разрешение системных проблем. И к середине этого года построим новую модель управления Счетной палатой», — сообщил Кудрин.