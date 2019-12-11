Кудрин доложил Путину о неисполнении расходов бюджета на 1 трлн рублей

При этом в прошлом году эта сумма составила 770 миллиардов рублей.

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«В целом по федеральному бюджету мы прогнозируем неисполнение до одного триллиона рублей. Такого, конечно, никогда не было, в прошлом году федеральный бюджет был не исполнен на 770 млрд рублей», — указал Кудрин.

«Что-то многовато», — ответил Путин.

Глава Счетной отметил, что такие объемы неисполнения говорят, в частности, о том, что некоторые процедуры следует сделать менее бюрократизированными.

Ранее Кудрин сообщал о том, что такая ситуации обусловлена в целом слабым качеством госуправления, а также сложными процедурами, в том числе для инвестиционных проектов и сложными бюрократическими процессами.