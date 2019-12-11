  • Кудрин доложил Путину о неисполнении расходов бюджета на 1 трлн рублей

    11 декабря 2019, 23:12

    Александра Каширина

    Глава счетной палаты России Алексей Кудрин доложил президенту Владимиру Путину о том, что неисполнение расходов федерального бюджета в текущем году составит один триллион рублей. Об этом сообщил «ТАСС».
    Кудрин доложил Путину о неисполнении расходов бюджета на 1 трлн рублей

    При этом в прошлом году эта сумма составила 770 миллиардов рублей.

    Кудрин: 200 млрд рублей в год поможет искоренить бедность в России

    Подробнее

    «В целом по федеральному бюджету мы прогнозируем неисполнение до одного триллиона рублей. Такого, конечно, никогда не было, в прошлом году федеральный бюджет был не исполнен на 770 млрд рублей», — указал Кудрин.

    «Что-то многовато», — ответил Путин.

    Глава Счетной отметил, что такие объемы неисполнения говорят, в частности, о том, что некоторые процедуры следует сделать менее бюрократизированными.

    Ранее Кудрин сообщал о том, что такая ситуации обусловлена в целом слабым качеством госуправления, а также сложными процедурами, в том числе для инвестиционных проектов и сложными бюрократическими процессами.