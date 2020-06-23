Кудрил оценил повышение НДФЛ для богатых

«Конец плоской шкале подоходного налога. Вводили ее для легализации зарплат в стране. В нулевых это сильно помогло. Президент предложил аккуратную корректировку — 15% с доходов выше 5 миллионов рублей в год», — написал он.

Он также отметил, что корректировка компенсируется небольшим повышением.

Владимир Путин предложил изменить налоговую ставку на НДФЛ с 13 до 15% для тех, чей годовой заработок превышает пять миллионов в год. Полученные средства направят на лечение детей с тяжелыми редкими заболеваниями, закупку лекарств и высокотехнологические операции.