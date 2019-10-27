Кубанский суд обязал западные издания выплатить Дерипаске 54 тысячи рублей
Арбитражный суд Краснодарского края обязал три западных издания возместить бизнесмену Олегу Дерипаске госпошлину по делу о защите деловой репутации. Всего британские газеты The Telegraph и The Times, а также американский еженедельник The Nation должны выплатить 54 тысячи рублей, сообщила пресс-служба суда.
Дерипаска подал в суд на британские СМИ из-за санкций СШАПодробнее
В сентябре Дерипаска подал иск к этим СМИ, требуя опровергнуть три старых публикации, на основании которых, по данным истца, США ввели против него персональные санкции.
В результате состояние бизнесмена, по его данным, уменьшилось на 7,5 миллиарда долларов.
25 октября суд удовлетворил иск, обязав издания признать публикации недостоверными, удалить их со своих сайтов и выпустить опровержение. Представители изданий в суд не явились.
В 2017 году Дерипаска судился с американским агентством Associated Press из-за публикации о сотрудничестве с Полом Манафортом — экс-главой избирательного штаба президента Дональда Трампа. Суд в США отказал в удовлетворении иска.