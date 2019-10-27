Кубанский суд обязал западные издания выплатить Дерипаске 54 тысячи рублей

Дерипаска подал в суд на британские СМИ из-за санкций США Подробнее

В сентябре Дерипаска подал иск к этим СМИ, требуя опровергнуть три старых публикации, на основании которых, по данным истца, США ввели против него персональные санкции.

В результате состояние бизнесмена, по его данным, уменьшилось на 7,5 миллиарда долларов.

25 октября суд удовлетворил иск, обязав издания признать публикации недостоверными, удалить их со своих сайтов и выпустить опровержение. Представители изданий в суд не явились.

В 2017 году Дерипаска судился с американским агентством Associated Press из-за публикации о сотрудничестве с Полом Манафортом — экс-главой избирательного штаба президента Дональда Трампа. Суд в США отказал в удовлетворении иска.