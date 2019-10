Кубанский суд обязал западные издания выплатить Дерипаске 54 тысячи рублей

Арбитражный суд Краснодарского края обязал три западных издания возместить бизнесмену Олегу Дерипаске госпошлину по делу о защите деловой репутации. Всего британские газеты The Telegraph и The Times, а также американский еженедельник The Nation должны выплатить 54 тысячи рублей, сообщила пресс-служба суда.