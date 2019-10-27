  • Кубанский суд обязал западные издания выплатить Дерипаске 54 тысячи рублей

    27 октября 2019, 02:56

    Кирилл Фролов

    Арбитражный суд Краснодарского края обязал три западных издания возместить бизнесмену Олегу Дерипаске госпошлину по делу о защите деловой репутации. Всего британские газеты The Telegraph и The Times, а также американский еженедельник The Nation должны выплатить 54 тысячи рублей, сообщила пресс-служба суда.
    Кубанский суд обязал западные издания выплатить Дерипаске 54 тысячи рублей

    Дерипаска подал в суд на британские СМИ из-за санкций США

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    В сентябре Дерипаска подал иск к этим СМИ, требуя опровергнуть три старых публикации, на основании которых, по данным истца, США ввели против него персональные санкции.

    В результате состояние бизнесмена, по его данным, уменьшилось на 7,5 миллиарда долларов.

    25 октября суд удовлетворил иск, обязав издания признать публикации недостоверными, удалить их со своих сайтов и выпустить опровержение. Представители изданий в суд не явились.

    В 2017 году Дерипаска судился с американским агентством Associated Press из-за публикации о сотрудничестве с Полом Манафортом — экс-главой избирательного штаба президента Дональда Трампа. Суд в США отказал в удовлетворении иска.