facebook_pixel
    06 августа 2021, 09:08

    КС Банк лишили лицензии

    Ольга Назаркина

    ЦБ РФ лишил лицензии АО «КС Банк» за многочисленные нарушения законодательства. Информация об этом появилась на официальном сайте регулятора.

    КС Банк лишили лицензии

    По данным Центробанка, эта организация занижала величину необходимых к формированию резервов на возможные потери, чтобы искусственно улучшить финансовые показатели и скрыть реальное положение дел.

    Помимо этого, КС Банк нарушал федеральные законы и нормативные акты Банка России. За последний год регулятор неоднократно применял к нему разные меры, в частности, трижды вводились ограничения на привлечение денег вкладчиков.

    Свою деятельность КСБ ориентировал на обслуживание интересов собственников и связанных с ними компаний, на которые приходилась значительная доля кредитного портфеля. Но при этом более 50% задолженности таких компаний составляли проблемные ссуды, отметили в ЦБ.

    С таким кредитным портфелем банк продолжал совершать операции для искусственного поддержания величины капитала. Все это представляло реальную угрозу интересам кредиторов и вкладчиков.

    Сейчас в КСБ назначена временная администрация Банка России. Вкладчики смогут вернуть свои средства в размере 100% остатка средств. Но на одного человека должна приходиться сумма не более 1,4 миллиона рублей, включая начисленные проценты по вкладам.