КС Банк лишили лицензии

ЦБ РФ лишил лицензии АО «КС Банк» за многочисленные нарушения законодательства. Информация об этом появилась на официальном сайте регулятора.

По данным Центробанка, эта организация занижала величину необходимых к формированию резервов на возможные потери, чтобы искусственно улучшить финансовые показатели и скрыть реальное положение дел.

Помимо этого, КС Банк нарушал федеральные законы и нормативные акты Банка России. За последний год регулятор неоднократно применял к нему разные меры, в частности, трижды вводились ограничения на привлечение денег вкладчиков.

Свою деятельность КСБ ориентировал на обслуживание интересов собственников и связанных с ними компаний, на которые приходилась значительная доля кредитного портфеля. Но при этом более 50% задолженности таких компаний составляли проблемные ссуды, отметили в ЦБ.

С таким кредитным портфелем банк продолжал совершать операции для искусственного поддержания величины капитала. Все это представляло реальную угрозу интересам кредиторов и вкладчиков.

Сейчас в КСБ назначена временная администрация Банка России. Вкладчики смогут вернуть свои средства в размере 100% остатка средств. Но на одного человека должна приходиться сумма не более 1,4 миллиона рублей, включая начисленные проценты по вкладам.