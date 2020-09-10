«Дочку» Deutsche Bank оштрафовали за нарушение крымских санкций

США оштрафовали дочернюю компанию немецкого Deutsche Bank за нарушение санкций, введенных из-за присоединения Крыма. Американская Deutsche Bank Trust Company Americas заплатит в бюджет 583 тысячи долларов.

Компания согласилась выплатить штраф, заключив мировое соглашение с управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США, сообщила пресс-служба ведомства.

В июле 2015 года в американский санкционный список попал нефтетрейдер IPP Oil Products — власти США посчитали компанию связанной с Геннадием Тимченко. Бизнесмен продал ее в марте 2014 года вместе с бизнес-терминалами в аэропортах Шереметьево и Пулково, сообщал РБК.

В августе 2015 года «дочка» Deutsche Bank провела платеж 29 миллионов долларов в интересах этой компании. Деньги шли на закупку мазута. За нарушение Deutsche Bank Trust Company Americas заплатит 157,5 тысячи долларов штрафа.

В декабре того же года «дочка» Deutsche Bank провела 61 платеж в Краснодарский региональный инвестиционный банк (Крайинвестбанк), находящийся под санкциями за работу в Крыму. За это нарушение штраф составил 425,6 тысячи долларов.