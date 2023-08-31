Деньги 31 августа 2023, 14:13 Крупный российский банк дал прогноз по ключевой ставке ЦБ Зампред ВТБ Дмитрий Пьянов: ключевая ставка в 12% сохранится надолго РИА «Новости»

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Установленная Центральным банком России ключевая ставка в 12% сохранится еще на долгий период времени. Об этом сообщил заместитель председателя правления банка ВТБ Дмитрий Пьянов, его слова привело РИА «Новости».

«Пока инфляция в стране не снизится до целевых значений Центробанка, высокая ставка сохранится. Думаю, эта ситуация сопоставима с тем, что происходило в 2015 году, когда ставка сохранялась на отметке 11%», — сказал Пьянов.

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Однако у экономических агентов совсем иные ожидания, отметил он.

«По их мнению, такая высокая ставка надолго не задержится. Отчасти это подтверждает доходность ОФЗ, которая ниже уровня 12%», — добавил зампред ВТБ.

Центробанк 15 августа принял решение поднять ключевую ставку до 12% годовых. Таким образом, повышение составило 3,5 процентных пункта. Регулятор объяснил ужесточение денежно-кредитной политики усилением инфляционного давления и рисками для ценовой стабильности, писал RT.