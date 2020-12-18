Крупный финский банк решил уйти из России

«АО „Нордеа банк“ обеспечит выполнение всех обязательств перед клиентами и предоставит комфортные условия для закрытия счетов клиентов. В процессе ликвидации банк будет строго выполнять все требования российского законодательства», — говорится в сообщении.

Помимо России, Nordea закрывает свои филиалы в Сингапуре и Франкфурте. Как рассказал Frank Media председатель правления кредитной организации Михаил Поляков, стратегия группы заключается в сохранении бизнеса в критически важных регионах, например в США из-за долларового фондирования и в Китае из-за отсутствия в стране других скандинавских банков.

Процесс ликвидации банка займет примерно год, Большинство клиентов Nordea уже перешли в другие банки, а работников в кредитной организации осталось 110–115.

«Это успешная история для группы, инвестиции окупились уже несколько раз, инвесторы заберут свой капитал без потерь и дисконтов», — рассказал Поляков.

Нордеа банк входит в первую десятку самых надежных банков России по версии Forbes, имеет максимальный на российском рынке банковских систем рейтинг международного агентства Fitch Ratings и национального рейтингового агентства АКРА. Также по итогам III квартала этого года банк занимал 95-е место в рэнкинге «Интерфакс-100» с активами 53,2 миллиарда рублей среди российских банков.