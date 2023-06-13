Деньги 13 июня 2023, 20:13 Крупные компании в России обяжут делать разовые взносы со сверхприбыли Правительство РФ одобрило проект о разовом взносе крупного бизнеса в бюджет Freepik

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Правительство одобрило законопроект о единовременном взносе в бюджет со сверхприбыли крупных компаний. Об этом сообщили в пресс-службе министерства финансов.

Налог составит 10% от разницы между полученной прибылью за последние два года и за 2018-2019 годы. Полученные средства правительство планирует направить на поддержку и развитие социальной сферы.

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Однако это нововведение затронет не весь бизнес. От взносов пока освободят фирмы, созданные после 2020 года, а также те, чья прибыль до вычета налога за последние два года составила менее миллиарда рублей. Не коснется новый закон и тех компаний, которые платят единый сельскохозяйственный налог.

Нефтяным и газовым компаниям, а также работающим в сфере угледобычи также не придется платить единоразовые взносы со сверхприбыли, так как для них уже ввели дополнительные налоги, отметили в Минфине.