Деньги 21 ноября 2022, 03:10 Крупные банки России повысили ставки по долгосрочным депозитам «Известия»: банки подняли ставки по долгосрочным депозитам без повышения ключевой ставки Pixabay

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Крупнейшие российские банки массово повысили ставки по вкладам, хотя ключевая ставка осталась на прежнем уровне в 7,5%. Доходность в основном увеличили по долгосрочным депозитам, сообщили «Известия».

Опрошенные изданием специалисты не исключили еще одного повышения ставки до конца года, в декабре проценты по вкладам традиционно поднимают в рамках сезонных предложений. Выгода по вкладам может вырасти еще на 0,2–0,3 процентных пункта, отметили собеседники газеты.

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Предположительно, рост ставок связан со стремлением кредитных организаций привлечь вкладчиков, чтобы компенсировать отток средств в конце сентября. В пресс-службе Центробанка отметили, что подобный процесс наблюдался в начале пандемии и в марте этого года.

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Размер процентной ставки Банка России напрямую влияет на различные отрасли экономики и личные финансы простых людей. По сути, это цена денег, пояснил профессор института бизнеса и делового администрирования Игорь Качалов. Чем ниже ставка, тем дешевле получаются деньги, а значит падает и стоимость кредитов.