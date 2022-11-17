Деньги 17 ноября 2022, 08:30 Крупнейший нефтеперерабатывающий завод Индии не испугался потолка цен и заказал нефть из России Reuters рассказал об опасениях Индии из-за санкций ЕС на нефть из России с 5 декабря Unsplash

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Некоторые импортеры в Индии опасаются санкций со стороны Евросоюза и медлят с закупками нефти из России. Они хотят посмотреть, как с 5 декабря начнет работать потолок цен. Однако крупнейший нефтеперерабатывающий завод страны уже сделал заказ, сообщило агентство Reuters.

Источники сообщили агентству, что выжидательную позицию заняли оператор комплекса по переработке нефти Reliance Industries и государственная компания Bharat Petroleum Corp. Они решили не размещать заказы на погрузку российской нефти на период после 5 декабря, когда Евросоюз запретит страховать суда с нефтью из России, если ее стоимость выше указанной. Компании хотят принять окончательное решение только после того, как прояснится механизм оплаты, верхняя планка и другие тонкости.

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Несмотря на это, объявление о закупке разместил крупнейший в Индии нефтеперерабатывающий завод Indian Oil Corp. Частная нефтеперерабатывающая компания Nayara Energy тоже не отказалась от партнерства. Почти половина ее акций принадлежит «Роснефти», и многие иностранные банки перестали с ней сотрудничать из-за санкций. Однако индийские кредитные организации договоры не расторгли.

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