Крупнейшие российские банки с 1 октября снизили ставки по ипотеке

Снизили ставки по ипотеке пять ведущих кредитных организаций. Теперь минимальная ставка по ипотеке в Сбербанке равна 7,3%, в банке «Дом.РФ» — 8,5%, Альфа-банк опустил минимальную ставку по ипотеке до 8,49%.

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Райффайзенбанк и Газпромбанк также снизили ставки на ипотечные продукты с 1 октября. Так, Райффайзенбанк установил минимальные ипотечные ставки на уровне 8,99%. Минимальная же ставка в Газпробанке составит от 8,7% годовых.

Кроме того, возможность снижения ставок по ипотеке допустили в банке «Открытие», а Московский кредитный банк и «Росбанк Дом» заявили, что примут решение о корректировке ставок в соответствии со складывающейся конъюнктурой рынка.

По данным Центробанка, средняя ипотечная ставка в августе составила 9,91%, хотя еще в июле была 10,24%. На 1 августа ипотечный портфель составил 7,2 триллиона рублей. Отмечается, что еще в начале 2019 года российские кредитные организации повышали ставки по ипотеке.