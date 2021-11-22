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    22 ноября 2021, 23:03

    Крупнейшая энергокомпания Великобритании обанкротилась

    Одна из крупнейших энергокомпаний Великобритании Bulb обанкротилась

    Арина Бобкова

    Одна из крупнейших энергокомпаний Великобритании Bulb заявила о своем банкротстве. Причиной этого послужили высокие цены на газ. Об этом сообщил RT со ссылкой на пресс-службу компании.

    Представители компании также отметили, что весомую роль сыграла волатильность. Они отметили также, что планируют защитить клиентов, а также избежать изменений в поставках.

    «Мы приняли непростое решение поддержать перевод Bulb под специальное управление», — отметили в ведомстве.