Крупнейшая энергокомпания Великобритании обанкротилась

Одна из крупнейших энергокомпаний Великобритании Bulb заявила о своем банкротстве. Причиной этого послужили высокие цены на газ. Об этом сообщил RT со ссылкой на пресс-службу компании.

Представители компании также отметили, что весомую роль сыграла волатильность. Они отметили также, что планируют защитить клиентов, а также избежать изменений в поставках.

«Мы приняли непростое решение поддержать перевод Bulb под специальное управление», — отметили в ведомстве.