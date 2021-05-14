Экономист рассказал, ждать ли банковского кризиса в 2021 году

Резкое снижение ликвидности кредитных организаций приводит к банковскому кризису. Сейчас такой сценарий маловероятен, так как экономика начала восстанавливаться после пандемии. Об этом заявил заведующий кафедрой прикладной экономики Технического университета УГМК Дмитрий Воронов.

По словам экономиста, при банковском кризисе кредитные организации становятся неспособны выполнить свои обязательства перед кредиторами и клиентами. Это может происходить из-за увеличения числа проблемных кредитов в результате уменьшения доходов бизнеса и экономической рецессии.

«Сейчас, наоборот, наблюдается восстановительный рост экономики после пандемии, а также рост ключевой ставки Центробанка. Поэтому вероятность возникновения банковского кризиса в 2021 году крайне мала», — заявил Воронов агентству «Прайм».

Он добавил, что если есть опасения за свои сбережения, то стоит класть их в банки с системой страхования вкладов. Тогда вкладчик сможет получить компенсацию до 1,4 миллиона рублей. Если на руках имеются более существенные суммы, то лучше хранить их в нескольких банках.

Также экономист посоветовал покупать государственные облигации. Вероятность дефолта по ним крайне мала, отметил Воронов. При этом за 2020 год доходность гособлигаций превысила нынешние ставки по банковским депозитам.