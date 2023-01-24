Эксклюзив 24 января 2023, 14:29 «Критичного в этом ничего нет». Падение оптовых цен на дизель и бензин в России объяснили ожиданием эмбарго Президент НГС Баженов: пока нет ничего критичного в падении стоимости бензина на бирже piqsels

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Стоимость дизеля и бензина в России снизились до многолетних минимумов. Однако в этом пока нет ничего страшного, заявил «360» президент Независимого топливного союза (НГС) Павел Баженов.

«Причина этому — ожидание эмбарго. Критичного в этом ничего нет пока. Бесконечно оптовые цены снижаться, конечно, не будут. Хотя экспорт затруднен, но новые направления находятся, объемы идут, экспорт продолжает быть», — заявил он.

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Эксперт отметил, что в случае снижения цен на опт до экстремальных значений последует уменьшение объемов переработки, что «плохо для страны». Заводы не могут работать в убыток.

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«Снижение оптовых цен в какой-то момент может привести неизбежно к снижению объемов переработки, это сменит направление тренда, и цены будут расти», — подчеркнул Баженов.

Он заявил, что на розничном рынке ситуация складывается стабильно.

«Мы имеем хорошую маржинальность», — сообщил эксперт.

По его словам, прибыль перешла сейчас именно в розничный сегмент. Собеседник «360» объяснил, что цены на топливо на АЗС не снижаются по нескольким причинам.

«Во-первых, правило регулирования ценообразования — роста в рамках инфляции никто не отменял. Во-вторых, нет гарантии, что данный тренд сохранится», — сказал он.

Ранее газета «Коммерсант» написала, что цены на бензин и дизель на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) упали до многолетних минимумов. Это произошло на фоне ожидания 5 февраля, когда эмбарго ЕС на импорт нефтепродуктов начнет действовать.