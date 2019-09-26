  • Кристалина Георгиева назначена главой МВФ

    26 сентября 2019, 00:16

    Кирилл Фролов

    Представительница Болгарии Кристалина Георгиева назначена директором-распорядителем Международного валютного фонда (МВФ). Об этом сообщила пресс-служба фонда.
    Кристалина Георгиева назначена главой МВФ

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    Кандидатуру Георгиевой поддержали все 24 члена исполнительного совета МВФ. Новый глава фонда приступит к работе 1 октября. Срок ее полномочий — пять лет.

    Прежний руководитель МВФ Кристин Лагард покинула свой пост 12 сентября в связи с выдвижением на должность главы Европейского центробанка.

    Кристалина Георгиева до последнего времени являлась главным исполнительным директором Всемирного банка.

    МВФ действует при Организации объединенных наций. Главный офис фонда находится в Вашингтоне. Организация выдает государствам краткосрочные и среднесрочные кредиты при дефиците их платежного баланса.

    Главой фонда как правило избирают представителя какой-либо европейской страны.

    Кристалина Георгиева родилась в Софии в 1953 году. Защитив диссертацию по проблемам роста экономики США, с начала 1990–х она работала во Всемирном банке. В 2008 году стала вице-президентом организации по вопросам устойчивого развития, в 2017 году — исполнительным директором Всемирного банка.