Кристалина Георгиева назначена главой МВФ

Евросоюз отдал Международный валютный фонд болгарке. Как она связана с Россией? Подробнее

Кандидатуру Георгиевой поддержали все 24 члена исполнительного совета МВФ. Новый глава фонда приступит к работе 1 октября. Срок ее полномочий — пять лет.

Прежний руководитель МВФ Кристин Лагард покинула свой пост 12 сентября в связи с выдвижением на должность главы Европейского центробанка.

Кристалина Георгиева до последнего времени являлась главным исполнительным директором Всемирного банка.

МВФ действует при Организации объединенных наций. Главный офис фонда находится в Вашингтоне. Организация выдает государствам краткосрочные и среднесрочные кредиты при дефиците их платежного баланса.

Главой фонда как правило избирают представителя какой-либо европейской страны.

Кристалина Георгиева родилась в Софии в 1953 году. Защитив диссертацию по проблемам роста экономики США, с начала 1990–х она работала во Всемирном банке. В 2008 году стала вице-президентом организации по вопросам устойчивого развития, в 2017 году — исполнительным директором Всемирного банка.