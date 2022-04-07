Криптовалюты предложили признать личным имуществом

В России до конца 2022 года могут признать криптовалюту в качестве личного имущества. Принятие поправок в Налоговый кодекс ожидается до конца весенней сессии Госдумы. Об этом «Известиям» рассказал глава комитета нижней палаты парламента по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Также законопроект предполагает обязательную налоговую отчетность для россиян об обороте цифровых активов на сумму свыше 600 тысяч рублей в год.

При этом в Центробанке заявили, что оборот криптовалют приведет к росту теневой экономики и потерям налоговых поступлений.

«Легальный сегмент рынка станет удобным шлюзом для вывода нелегальных средств в фиатные деньги: чем масштабнее „белый“ рынок, тем больше возможностей для сбыта криптовалют, полученных в рамках преступной деятельности. В итоге произойдет расширение теневой экономики», — предупредили в регуляторе.

При этом эксперты убеждены, что криптоотрасль в России необходимо вывести из так называемой «серой зоны». При этом дополнительная прибыль в бюджет может составить порядка 20 миллиардов рублей.

По имеющимся данным, на сегодняшний день россияне открыли порядка 12 миллионов криптовалютных кошельков, объем средств на них составляет около двух триллионов рублей. РФ занимает третье место в мире по объему майнинговых мощностей.