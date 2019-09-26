Криптовалюту предложили облагать налогом на прибыль

Криптовалюты могут приравнять в юридическом смысле к оккупации имущества или кладу. Тогда ее можно будет считать имуществом и облагать налогом, как бартерные сделки.

Доклад о правовом статусе криптовалюты подготовила Ассоциация банков России, его копия есть у газеты «Известия». Авторы отметили, что вопрос правовой природы цифровых активов все еще вызывает споры, несмотря на то, что криптовалюта существует достаточно давно.

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«Применяя юридическую фикцию, можно было бы утверждать, что первый обладатель криптоактивов их „нашел“, поскольку получение от анонимной системы можно условно считать находкой», — говорится в докладе.

Таким образом криптовалюту можно назвать находкой или кладом. Однако, на самом деле, криптовалюту не просто находят, ее фактически создают. Так что, как отметил автор доклада вице-президент АБР Анатолий Козлачков, для нее нужно применять формулировку «вновь созданное». Это позволит использовать криптовалюту в бартерных сделках и облагать налогом.

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В АБР предлагают облагать операции с виртуальными валютами налогом на прибыль. В 2019 году для юридических лиц ставка такого налога установлена в размере 20%, из которых 3% идут в федеральный бюджет, а 17% — в региональный.

Партнер KPMG Андрей Ермолаев назвал этот подход справедливым. По его мнению, криптовалюту нельзя приравнивать к обычным деньгам, поскольку это больше напоминает инвестицию.

По данным газеты, доклад планируют обсудить 8 октября.