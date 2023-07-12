Деньги 12 июля 2023, 22:14 Криптовалютный эксперт Припачкин заявил о низком интересе к цифровому рублю

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Цифровой рубль и его введение в том виде, о котором сейчас говорят в Министерстве цифры, не найдет отклика у рядовых граждан. Таким мнением с НСН поделился президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна Юрий Припачкин.

По его словам, много вопросов у экспертов вызывает безопасность новой цифровой валюты. В частности, говоря о необходимости введения законов, регулирующих оборот как российской, так и иностранной цифровой валюты.

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«Цифровой рубль в том виде, как его сейчас позиционирует ЦБ, интереса у наших граждан не вызовет. Внедрять его надо в бюджетном процессе, но пока непонятно подходит ли он для этого, потому что в его технологии важна окраска цифрового рубля для отслеживания всех платежей. Из документов ЦБ это не ясно», — отметил Юрий Припачкин.

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