Криптовалюта рухнула в цене. Пора закупаться биткоинами?

Курс биткоина катастрофически спикировал в пропасть. Сейчас эта криптовалюта торгуется ниже шести тысяч долларов. Падают и другие криптовалюты. В среднем потери в цене составили 30%. Блокчейн-консультант, исследователь криптовалют Денис Смирнов считает, что сейчас самое время покупать электроденьги: можно получить неплохой навар, когда все восстановится.

«Нынешнее падение само по себе обусловлено тем, что сейчас вообще происходит на рынке. Когда падает весь рынок, падает в принципе все. Биткоин хоть и является таким своеобразным защитным активом, сейчас показал, что все-таки вот эти каскады ликвидаций, которые произошли на биржах, от них никто не застрахован. Что надо иметь в виду и что важно сказать — в любом случае экономика восстановится. И сейчас отличная возможность, чтобы войти в этот рынок и закупить криптовалюту», — рассказал «360» эксперт.

Он уверен, что приблизительно после мая все равно произойдет обратный отскок. В краткосрочном случае провал может стать еще больше, потому что будет продолжаться паника. Но эти факторы рынок поборет: вакцина будет обязательно найдена, нефть подорожает, экономика оттолкнется от дна, чтобы расти дальше. Значит, криптовалюту надо брать, пока она просела.

«И здесь криптовалютная экономика как новый формат экономических взаимоотношений, она будет расти, скорее всего, даже гораздо быстрее, чем экономика традиционная», — добавил Смирнов.