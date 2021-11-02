Криптовалюта по «Игре в кальмара» обесценилась почти до нуля

Криптовалюта Squid Game, созданная на волне популярности сериала «Игра в кальмара», упала в цене почти до нуля. Курс обвалился после роста до рекордных 2,86 тысячи долларов. Об этом свидетельствуют данные сайта CoinMarketCap.

Криптовалюта, созданная для проведения онлайн-турнира по «Игре в кальмара», подешевела почти на 100%. Перед этим Squid Game всего за неделю поднялась в цене с одного цента до 2,8 тысячи долларов (около 197 тысяч рублей).

Сайт проекта и социальные сети между тем недоступны. В криптовалюту при этом успели вложиться более 40 тысяч человек.

Онлайн-турнир по мотивам самого модного сериала Nеtfliх предполагал шесть раундов, в которых участники должны были пополнять призовую копилку токенами Squid Game. Общую сумму выигрыша по итогам испытаний должны были распределить между победителем и разработчиками, с которыми нужно было поделиться 1/10 суммы.

Создатель «Игры в кальмара» ранее признался, что стриминговая платформа Netflix не выплачивает ему никаких бонусов за то, что сериал стал таким популярным. «Игра в кальмара» уже на старте стала самым просматриваемым проектом в истории Netflix.