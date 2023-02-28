Деньги 28 февраля 2023, 16:02 Криптоинвестор Азам Ходжаев предсказал рост биткоина

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Крипторынок будет укрепляться в отличие от фондового. Об этом «Известиям» рассказал криптоинвестор, основатель криптосообщества CUC Азам Ходжаев.

По его словам, рынок цикличен. Поэтому инвесторы предполагают, что скоро ставки Федеральной резервной системы США начнут снижаться. А это приведет к увеличению денег на рынке и более рискованным вкладам.

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Кроме того, в 2024 году ожидается халвинг, который приведет к росту курса биткоина.

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«Халвинг — это уполовинивание вознаграждения за добычу блока. То есть, сейчас примерно дают шесть битков (BTC. — прим. ред.) за добытый блок, а через год после халвинга будут давать приблизительно три битка», — сказал Азам Ходжаев.

Еще один положительный фактор — это официальное разрешение властей Гонконга, которое позволяет инвесторам вкладываться в криптовалюту. Это также благотворно скажется на крипторынке.