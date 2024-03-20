Деньги 20 марта 2024, 17:24 Криптоэксперт Вассев предположил, что цена биткоина в этом году не упадет ниже $50 тыс

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Основатель TerraCrypto Никита Вассев в беседе с «Газетой.Ru» сделал прогноз, что в текущем году цена за биткоин не упадет ниже 50 тысяч долларов. Дело в том, что есть слишком много желающих купить его по цене выше этого уровня.

«Он обновил исторический максимум до халвинга — такого у биткоина еще не бывало. Наблюдался ажиотажный спрос, во многом слишком эмоциональный», — добавил эксперт.

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Для рынка криптовалют колебание курс по 15-20% — это обычное дело. Участники переживали и не такие спады, отметил Вассев.

Ранее сообщалось, что за прошедшую неделю биткоин потерял в цене более 19%.