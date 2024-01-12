Деньги 12 января 2024, 15:22 Криптоэксперт Смирнов: индустрия оказалась готова к одобрению первых биржевых фондов ETF в США Cfoto/Keystone Press Agency/globallookpress

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Комиссия по ценным бумагам и биржам США одобрила первые биржевые фонды ETF с предоставлением инвесторам доступа к криптовалюте. Индустрия оказалась к этому готова, сообщил криптоэксперт Денис Смирнов в беседе с «Национальной службой новостей».

По его словам, все последние 15 лет рынок рос, взрослел и плотнее интегрировался в традиционную экономику. Одобрение биржевых фондов сегодня можно считать признанием биткойна полноценным и законным активом. Такое решение также позитивно скажется на его перспективах.

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«В среднесрочной перспективе мы увидим весьма серьезный приток средств в индустрию, что вполне может привести к увеличению спроса и потенциальному повышению стоимости самого биткойна», — отметил Смирнов.