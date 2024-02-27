Деньги 27 февраля 2024, 17:07 Криптоэксперт Селиванов: продавать биткоины сейчас не стоит

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Курс биткоина на криптобиржах резко взлетел прошлой ночью и впервые с 2021 года увеличился до 57 тысяч долларов. На фоне этого продавать биткоины не стоит, сообщил «Газете.ru» директор по развитию блокчейн-платформы Bringold Сергей Селиванов.

По словам эксперта, после резкого взлета цены криптовалюта может продемонстрировать как снижение, так и продолжение роста. Участники рынка в панике могут начать скупать активы, что быстро поднимет цену биткоина. Валюта еще не исчерпала потенциал роста, поэтому продавать ее сейчас не нужно.

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«На крипторынке порой бывает сложно поймать подходящие точки входа и выхода, поэтому многие используют метод распределения стоимости, то есть покупки актива равными долями через равные временные отрезки», — отметил Селиванов.