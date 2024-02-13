Деньги 13 февраля 2024, 18:08 Криптоэксперт Припачкин предсказал, что биткоин пробьет отметку в 90 тысяч долларов в 2024 году

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Биткоин в 2024 году может подорожать до 90 тысяч долларов. Об этом НСН рассказал президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна Юрий Припачкин.

По его словам, все больше людей поворачиваются в сторону биткоина, что отражается на его росте. Дело в том, что он сейчас — основная альтернатива тем финансовым инструментам, которые существуют сейчас.

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«Мы ожидаем, что в 2024 году биткоин пробьет отметку в 90 тысяч долларов. Сейчас достаточно большие объемы на рынке, предела еще нет», — отметил эксперт.

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