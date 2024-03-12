Деньги 12 марта 2024, 13:44 Криптоэксперт Каминский выразил мнение, что биткоин в этом году будет стоить более $100 тыс

Читать 360tv в

Криптоэксперт Евгений Каминский в беседе с НСН заявил, что в этом году биткоин поднимется выше отметки 100 тысяч долларов. Некоторые эксперты, по его словам, прогнозируют рост до 200-300 тысяч долларов.

«Почему коррекции может не быть? Потому что как раз-таки желающих купить очень много. Их сильно больше, чем желающих продавать. Поэтому, скорее всего, купить пониже не дадут. И, скорее всего, подтянут еще выше», — сообщил Каминский.

Реклама

По словам эксперта, рост биткоина связан, прежде всего, со стратегией крупных игроков.

Ранее СМИ писали, что стоимость биткоина впервые в истории поднялась выше 72 тысяч долларов.