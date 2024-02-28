Деньги 28 февраля 2024, 11:19 Криптоэксперт Каминский спрогнозировал рост стоимости биткоина до 100 тысяч долларов

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Криптоэксперт Евгений Каминский рассказал, какие изменения ждут курс биткоина в течение одного года. Слова специалиста передал RT.

По его мнению, в конце 2024-го или начале 2025-го стоимость может подняться до 100 тысяч долларов (более 9,2 миллиона рублей).

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Некоторые аналитики считают, что отметка способна достигнуть 200 тысяч долларов (порядка 18,4 миллиона рублей), напомнил Каминский. Однако более низкий показатель ближе к реальности.