Криптоэксперт Каминский рассказал, как будет работать «криптозолотой рубль»

Криптоэксперт Евгений Каминский рассказал, что в России достаточно золота, чтобы обеспечить им цифровые валюты. Об этом сообщила НСН.

Эксперт предположил, что курс «криптозолотого рубля» будет составлять один рубль.

«Все расчеты будут в рублях, а блокчейн здесь нужен для того, чтобы эту систему можно было развернуть в разных странах, и она была независима, и на нее нельзя было наложить санкции», — объяснил Каминский.

Также он отметил, что для этого скорее всего будет использоваться не существующий блокчейн, а ответвление от него или совершенно новый инструмент.