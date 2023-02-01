01 февраля 2023, 16:53
Криптоэксперт Каминский посоветовал не вкладывать деньги в акции компаний
Криптоэксперт Евгений Каминский в разговоре с изданием Pravda.Ru посоветовал не вкладывать деньги в акции российских компаний, а лучше внести их на банковский счет под проценты.
Эксперт добавил, что также можно присмотреться к паевым инвестиционным фондам, где проценты будут выше чем в банке.
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«Я рекомендую потратить средства на финансового консультанта, который поможет распланировать хороший доход с дивидендов в долгосрочной перспективе. Но это не про вытаскивание прибыли ежемесячно», — сказал Каминский.
Кроме того, напомнил эксперт, многие консультанты дают бесплатные семинары о финансовой грамотности.
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