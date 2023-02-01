Деньги 01 февраля 2023, 16:53 Криптоэксперт Каминский посоветовал не вкладывать деньги в акции компаний

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Криптоэксперт Евгений Каминский в разговоре с изданием Pravda.Ru посоветовал не вкладывать деньги в акции российских компаний, а лучше внести их на банковский счет под проценты.

Эксперт добавил, что также можно присмотреться к паевым инвестиционным фондам, где проценты будут выше чем в банке.

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«Я рекомендую потратить средства на финансового консультанта, который поможет распланировать хороший доход с дивидендов в долгосрочной перспективе. Но это не про вытаскивание прибыли ежемесячно», — сказал Каминский.

Кроме того, напомнил эксперт, многие консультанты дают бесплатные семинары о финансовой грамотности.