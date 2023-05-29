Деньги 29 мая 2023, 21:46 Криптоэксперт Каминский назвал платформу Binance самой крупной криптобиржей, доступной россиянам

Читать 360tv в

Криптовалютный обменник Binance на сегодняшний день является самой крупной и доступной криптобиржей для россиян. Об этом сообщил криптоэксперт Евгений Каминский в беседе с "Национальной службой новостей".

По его словам, руководство платформы убрало все ограничения, которые действовали для российской аудитории. На данный момент россияне могут без проблем продавать и покупать криптовалюту на этой площадке.

Реклама

Также Каминский отметил, что без проблем соотечественников обслужат биржи OKX и KuCoin.