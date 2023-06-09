09 июня 2023, 17:38
Криптоэксперт Гостев: спрос на криптокошельки вырастет вместе с курсом биткоина
Спрос россиян на устройства и сервисы для хранения цифровых активов вырастет при условии увеличения курса биткоина. Об этом сообщил коммерческий директор компании GIS Mining Иван Гостев в беседе с «Ридусом».
По словам эксперта, интерес к криптокошелькам напрямую связан с вниманием к биткоину, поэтому от его курса будет много что зависеть. Спрос на сервисы для хранения цифровых активов также упал из-за отсутствия безопасности при проведении операций.
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Отмечается, что число вэб-запросов о криптокошельках за год уменьшилось на 35%.
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