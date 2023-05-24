24 мая 2023, 12:32
Криптоэксперт Гостев рассказал, что курс биткоина зависит от роста числа майнеров
Курс биткоина снова упал, на этот раз он достиг 26,7 тысячи доллара, но может снова начать расти уже в ближайшее время. Об этом «Ридусу» рассказал коммерческий директор компании GIS Mining Иван Гостев.
По его словам, количество майнеров за последнее время выросло почти в два раза. Таким образом добывается чистый биткоин без следа транзакций. Это увеличивает конкуренцию, что в итоге провоцирует рост курса.
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Кроме того, эксперт уверен, криптовалютная сфера продолжит развиваться.
«Мы можем наблюдать увеличение числа институциональных инвесторов, которые вкладываются в криптовалюты, а также страны начинают рассматривать возможность создания своих собственных цифровых валют», — сказал Иван Гостев.
Криптовалюты
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