Деньги 24 мая 2023, 12:32 Криптоэксперт Гостев рассказал, что курс биткоина зависит от роста числа майнеров

Читать 360tv в

Курс биткоина снова упал, на этот раз он достиг 26,7 тысячи доллара, но может снова начать расти уже в ближайшее время. Об этом «Ридусу» рассказал коммерческий директор компании GIS Mining Иван Гостев.

По его словам, количество майнеров за последнее время выросло почти в два раза. Таким образом добывается чистый биткоин без следа транзакций. Это увеличивает конкуренцию, что в итоге провоцирует рост курса.

Реклама

Кроме того, эксперт уверен, криптовалютная сфера продолжит развиваться.

«Мы можем наблюдать увеличение числа институциональных инвесторов, которые вкладываются в криптовалюты, а также страны начинают рассматривать возможность создания своих собственных цифровых валют», — сказал Иван Гостев.

Авторы: