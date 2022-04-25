Россиянам объяснили, кому выгодны ограничения криптобиржи Binance

Общественный представитель АСИ «Технологии и предпринимательство» Инна Головачева в материале для Daily Moscow прокомментировала решение криптобиржи Binance ограничить доступ к площадке для российских пользователей, чьи активы превышают порог в 10 тысяч евро.

Головачева заметила, что эти ограничения в первую очередь коснутся тех пользователей, которые намеревались вывести значительные суммы из России.

«В данной ситуации встает вопрос кому выгоднее эти ограничения — РФ или США? Поскольку для экономики РФ данная мера сыграла только на руку, ведь вывод денег из оборота обескровливает экономику», — отметила специалист.

Она обратила внимание на то, что Штаты и Евросоюз должны были предусмотреть, что вероятным шагом для ослабления российской экономики было бы именно разрешение и создание комфортных условий для вывода денежных средств посредством криптоактивов.