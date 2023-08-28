Деньги 28 августа 2023, 21:01 Криптобиржа Binance закроется для россиян WSJ: криптобиржа Binance объявила о возможном уходе из России Binance.com

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Крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance рассматривает вариант прекращения своей работы в России и полный уход из страны. Об этом в комментарии газете The Wall Street Journal заявил представитель площадки.

Он подчеркнул, что окончательное решение примут после переоценки всего российского бизнеса.

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«Рассматриваются все варианты, включая полный уход», — заявил представитель Binance.

Это заявление прозвучало после введения ограничений в отношении верифицированных пользователей из России. Начиная с субботы, 26 августа, для них через сервис P2P (покупка и продажа криптовалюты за фиатные деньги между физическими лицами — прим. ред.) доступна только в рублях.

При этом для россиян, которые зарегистрировались на площадке из-за границы, доступны все валюты за исключением рубля, доллара, евро и украинской гривны.

Сервис P2P стал популярен в 2022 году для перевода денег за рубеж после отключения ряда российских банков от системы SWIFT. Также россияне за рубли покупали привязанные к курсу доллара виртуальные стейблкоины и выводили их на счета в зарубежных банках или меняли на реальные деньги.

По данным журналистов, новые ограничения биржи могут быть связаны с расследованием Министерства юстиции США, которые заподозрили Binance в нарушении антироссийских санкций. Такие выводы ведомство сделало из-за возможности россиян покупать криптовалюту с карточек банков, подпавших под ограничения. В министерстве не исключили, что в сделках могут принимать участие санкционные кредитные учреждения.

Криптобиржа все обвинения отрицала и подчеркивала, что в рамках P2P-сервисов никакие банки не задействованы.