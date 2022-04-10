Снижение ключевой ставки ЦБ направлено на то, чтобы не укрепить, а стабилизировать рубль. О том, как на это отреагировали рынки, «360» рассказал инвестор, магистр финансового права Алексей Линецкий.

Российский фондовый рынок в пятницу закрылся на уровне 2592,72 пункта по индексу Мосбиржи.

«Это на 40% ниже исторического максимума», — отметил Линецкий.

Рынок еще не отыграл падение, но все впереди.

«Любое снижение фондового рынка приводит к его дальнейшему росту», — указал он.

Центробанк в пятницу объявил о снижении ключевой ставки с 20 до 17% годовых. Линецкий рассказал, как это решение повлияло на курс рубля к доллару.

«Это должно было привести к ослаблению национальной валюты. Крепкий рубль — это угроза для бюджета. Поэтому ЦБ старается не то что укрепить рубль, а стабилизировать, чтобы волатильность на рынке была несущественная и не наносила ущерб экспортерам и импортерам. Потому что в условиях резкого колебания валюты очень сложно вести бизнес», — объяснил финансист.

Ранее россиянам рассказали, какой курс рубля можно считать объективным.