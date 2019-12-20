Крепкий алкоголь подорожает

Водка подорожает на 7%. Минимальная розничная цена на конец 2019 года составляет 215 рублей. С начала 2020 года бутылка водки объемом 0,5 литра будет продаваться не дешевле 230 рублей. Оптовая цена составит 199 рублей, закупочная — 193 рубля.

Коньяк станет дороже более чем на 11%. Бутылку этого янтарного напитка можно будет приобрести за 433 рубля (сейчас за 388 рублей). Минимальная розничная цена на бренди составит 315 рублей.

Приказом министерства финансов повышена минимальная цена на этиловый спирт, который произведен из пищевого сырья. Прошлый раз подобное изменения стоимости происходило в 2015 году. С января 2020 года литр безводного спирта будет стоить 57 рублей.