Кремль: ведутся дискуссии о привязке рубля к золоту

В России идет обсуждение создания финансовой системы, которая предусматривает, что стоимость рубля будет привязана к золоту и валютным ценностям. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Этот вопрос обсуждается в настоящее время», — сказал он. Представитель Кремля также обратил внимание, что эту тему ранее поднимал секретарь Совбеза Николай Патрушев, написал ТАСС.

Накануне Патрушев в интервью «Российской газете» отметил, что научное сообщество предложило проект по созданию двухконтурной валютно-финансовой системы. Сейчас над ним работают специалисты.

Проект, в частности, предполагает определить стоимость рубля, обеспеченного золотом и группой товаров, являющихся валютными ценностями. Также предлагается привести курс рубля в соответствие с реальным паритетом покупательной способности.

«Для суверенизации любой национальной финансовой системы ее платежные средства должны обладать внутренней ценностью и ценовой устойчивостью, не привязываясь к доллару», — подчеркнул секретарь Совбеза.