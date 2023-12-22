22 декабря 2023, 12:42
Кремль предупредил об опасности незаконного изъятия активов России
Песков назвал неприемлемой и опасной тему незаконного изъятия активов России
Обсуждение незаконной конфискации российских активов не только неприемлемо, но и создает опасность для мировой финансовой системы. На это указал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе традиционного брифинга.
Дискуссии на тему изъятия активов России на Западе то усиливаются, то затухают, но постоянно находятся на повестке дня в Европе и США, отметил пресс-секретарь президента.
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«Потенциально она чрезвычайно опасна для мировой финансовой системы, потому что в случае реализации таких планов это будет очень серьезным ударом по всей системе координат международной финансовой системы», — предупредил Песков.
По словам представителя Кремля, Россия никогда не оставит в покое тех, кто будет предлагать и реализовывать незаконную конфискацию российских активов. Европа и США прекрасно осознают, что такие действия повлекут юридические последствия для их инициаторов, обратил внимание пресс-секретарь главы государства.
Если какие-то активы России на Западе конфискуют, в стране будут обсуждать, что можно изъять в ответ, подытожил Песков.
Генпрокурор ФРГ Питер Франк ранее предложил конфисковать замороженные активы России на сумму более 720 миллионов евро и направить их в бюджет Германии. По мнению научного сотрудника Центра европейских исследований Института международных исследований МГИМО Артема Соколова, эта тема снова всплыла на Западе, поскольку он хочет тратить на Украину чужие деньги.
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