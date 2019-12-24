Кремль пока не сформировал позицию по отмене НДФЛ для малоимущих
Идея об отмене налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для россиян с небольшой зарплатой нуждается в проработке и согласовании с ведомствами и экспертами. Общей позиции у Кремля по этому вопросу пока нет. Как сообщил «Интерфакс», с таким заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Неоднократно этот вопрос упоминается в ходе экспертных дискуссий, но в Кремле никакой позиции нет. По всей видимости, это потребует межведомственного согласования и проработки на экспертном уровне», — отметил он.
Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что поддерживает инициативу об отмене НДФЛ для граждан с маленькими доходами.