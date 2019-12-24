Кремль пока не сформировал позицию по отмене НДФЛ для малоимущих

«Неоднократно этот вопрос упоминается в ходе экспертных дискуссий, но в Кремле никакой позиции нет. По всей видимости, это потребует межведомственного согласования и проработки на экспертном уровне», — отметил он.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что поддерживает инициативу об отмене НДФЛ для граждан с маленькими доходами.