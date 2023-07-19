Деньги 19 июля 2023, 14:11 Кремль подтвердил возможность сокращения госбюджета по некоторым статьям Песков: возможная экономия бюджета не повлияет на реализацию нацпроектов РИА «Новости»

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Российские власти могут начать экономить бюджетные средства по незащищенным статьям, однако это не скажется на реализации национальных проектов. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его процитировал ТАСС.

Пресс-секретарь президента России прокомментировал публикацию «Ведомостей» о планах правительства сократить на 10% расходы бюджета 2024 года по незащищенным статьям. Песков ответил на вопрос, не повлияют ли эти намерения на реализацию нацпроектов.

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«Нет, они являются абсолютным приоритетом», — заверил представитель Кремля.

В воплощении национальных проектов есть нюансы, но от этих основных приоритетов никто не отказывался, отметил пресс-секретарь главы государства. Песков обратил внимание на высокую эффективность работы правительства в этом направлении. Он подчеркнул, что реализация нацпроектов идет своим чередом.

Что касается незащищенных статей бюджета, по ним действительно можно сэкономить, добавил представитель Кремля. Он назвал такое сокращение расходов абсолютно нормальным процессом. В национальных проектах тоже могут быть определенные нюансировки, но это не снижает их приоритетность, резюмировал Песков.

Ранее президент России Владимир Путин поручил утвердить нацпроект по беспилотникам к 1 сентября, сообщил RT. Глава государства назвал это направление работы приоритетным.