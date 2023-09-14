Деньги 14 сентября 2023, 16:06 Кремль назвал нарушением норм изъятие активов бизнеса в ЕС Песков назвал европейские санкции против российского бизнеса нарушением норм РИА «Новости»

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Введенные Евросоюзом санкции против российских бизнесменов вместе с изъятием активов предпринимателей нарушают все международные нормы. С таким заявлением выступил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что даже понять логику введения ограничений со стороны европейских чиновников невозможно.

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«Санкции против предпринимателей, изъятие частной собственности, принадлежащей российскому бизнесу, посягательство на финансовые и иные активы нашего бизнеса являются действиями, которые противоречат в полном смысле этого слова всем законам», — заявил Песков и добавил, что речь идет также о международном законодательстве.

Песков добавил, что есть некоторые бизнесмены, которые пытаются уйти от европейских санкций и для этого соглашаются на предательство собственной страны. Но также есть предприниматели, отстаивающие свои права в суде. Такие люди вызывают уважение.

Ранее в «Официальном журнале ЕС» появились изменения. Четырех россиян исключили из санкционного списка Евросоюза. Среди них оказались предприниматель Фархад Ахмедов, бизнесмен Григорий Березкин, погибший полковник Георгий Шуваев и экс-глава компании Ozon Александр Шульгин