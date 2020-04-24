Кредиты зарплатных клиентов не тронут при увольнении

Банки оставят зарплатным клиентам те же ставки по кредитам, даже если человек потеряет работу или его доход сократится. В некоторых банках бонусы таким клиентам сохранят на несколько месяцев, в других — на весь срок кредита.

Условия обслуживания кредитных продуктов на фоне распространения коронавируса в стране уточнило РИА «Новости».

В Райффайзенбанке все привилегии индивидуальных зарплатных клиентов сохранят до конца июня, «даже если не были выполнены все условия обслуживания».

«Это распространяется в том числе и на текущие индивидуальные ставки по кредитным продуктам», — уточнили в пресс-службе кредитно-финансовой организации.

На весь срок кредита ставку устанавливают в Сбербанке. Она не изменяется в том случае, если заемщик перестал быть участником зарплатного проекта. Условия по ипотеке остаются теми же и в банке «Открытие» — вплоть до конца заключенного кредитного договора. Не меняют их в Альфа-Банке, РНКБ, «Зените» и «Уралсибе».

В Промсвязьбанке пояснили: если зарплатный клиент оформил кредит по одной из льготных программ, то ставка на весь срок кредитования останется прежней. Даже если его отключат от зарплатного проекта. Не изменятся ставки и для тех, кто кредитуется в Новикомбанке.

Большинство зарплатных клиентов Россельхозбанка — агропромышленные предприятия и компании, которые работают в смежных отраслях. В текущей ситуации, заметили в банке, положение дел у них достаточно стабильное, поэтому и отключение от зарплатных проектов произойдет вряд ли.

«Почта банк» сохранит зарплатный тариф и все прилагающиеся по нему льготы в течение двух месяцев после последнего получения заработной платы в банке. В том числе и при потере работы. Льготная ставка сохранится, если снова начать получать зарплату на карту «Почта банка» или оплачивать ей или через мобильное приложение покупки на сумму минимум 10 тысяч рублей каждый месяц.

Накануне правительство РФ утвердило льготную ипотеку под 6,5% годовых. Программа действует с 17 апреля по 1 ноября 2020 года.