Вице-мэр Москвы Ефимов: промышленным компаниям доступны льготные кредиты в 21 банке

Участниками программы льготного кредитования промышленных предприятий Москвы стали 21 банк. Предприниматели могут получить целевые займы для пополнения оборотных средств и выполнения инвестиционных программ по ставке не выше 9% годовых. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он добавил, что получить льготные кредиты могут не только предприятия промышленного сектора, но и строительные компании, для которых годовая ставка составит от 12% до 9%. Для остальных предприятий нефинансового сектора условия займов предусматривают от 11% до 9% годовых.

«Исходя из экономической ситуации и запросов бизнеса, мы постоянно совершенствуем меры поддержки, которые город предоставляет предпринимателям, и расширяем список партнеров. Так, благодаря соглашениям с банками столичные промышленники могут получить кредиты на пополнение оборотных средств и реализацию инвестпрограмм по ставке ниже рыночной — не выше девяти процентов. На данный момент к программе льготного кредитования предприятий присоединился уже 21 банк страны», — заявил Ефимов.

Оператором льготной программы кредитования промышленников и девелоперов стал Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства. В марте организация получила два транша по 10 миллиардов рублей для выдачи льготных займов для промышленников и строителей. На сниженную процентную ставку могут рассчитывать девелоперы, которые занимаются возведением или реконструкцией нежилых зданий в Москве.

На данный момент сумма одобренных кредитов достигла 108 миллиардов рублей. Список банков-партнеров доступен на сайте Фонда.

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский подчеркнул, что льготные кредиты могут получить любые компании или предприниматели, зарегистрированные в столице и ведущие свою деятельность в Москве не менее двух лет.

«В целом, по нашим подсчетам, минимум три тысячи компаний вправе претендовать на такую помощь», — подчеркнул он.

Для того, чтобы получить помощь от города, предпринимателям сначала нужно заключить кредитный договор с банком, а потом с документами обратиться в Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства. Заявления принимают по адресу: Москва, улица Неглинная, дом 15, строение 1, комната 6−15. Всю необходимую информацию можно узнать на сайте Фонда или по телефону: 8−495−777−26−96.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях столицы опубликовано на сайте «Экономика Москвы».