Кредиты станут выдавать онлайн в России

Российские банки готовы к переходу на электронный документооборот с клиентами. Это подтвердили в крупнейших финучреждениях страны. До конца года документы о выдаче кредита, открытии счета, вклада или выпуске карты переведут в «цифру».

В ближайшее время полностью отказаться от бумаг при работе с клиентами готовы в Сбербанке, ВТБ, Альфа-банке, Райффайзенбанке, Промсвязьбанке, МКБ, «Открытии», Почта-банке, банке «Санкт-Петербург», РНКБ и ОТП банке, сообщила газета «Известия». В банках считают, что благодаря отказу от бумажной волокиты удастся оформить заем за три минуты, а деньги окажутся на счете уже минут через 10. Впрочем, по требованию клиента ему могут оформить бумажные документы по старинке: с печатями, подписями и прочими атрибутами.

В Центробанке уверены, что цифровизация — это благо. Вместе с тем необходимо в полном объеме информировать клиента банка, на что он соглашается. Потребитель должен обладать полной информацией об услуге, подчеркнули у регулятора.

Как рассказали в крупнейших банках страны, перевод на цифровой документооборот — это определенный риск для самих банков. Но экономия, которая ожидается от перехода в цифру, перекрывает возможные риски. В частности, в ВТБ уже к концу первого квартала текущего 2020 года во всех офисах готовы перейти на электронный документооборот, а в Альфа-банке заявили, что «цифру» полностью внедрят к началу 2021 года.