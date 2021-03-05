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    05 марта 2021, 03:03

    Бизнесу предложили выдавать льготные кредиты на инвестиции

    Дарья Бунякова

    «Опора России» предложила ввести льготные инвестиционные кредиты для малого и среднего бизнеса. Минэкономразвития попросили запустить программу со ставкой не выше ключевой. Об этом сообщил глава организации Александр Калинин.

    Бизнесу предложили выдавать льготные кредиты на инвестиции

    По словам Калинина, инвестиционные кредиты выдаются на длительный срок, из-за чего бизнесмены более охотно берут займы на оборотные нужды.

    «Если бы у предпринимателей была возможность взять инвесткредит под 4,25%, а банкам компенсировали понижение ставки, они пользовались бы намного большим спросом. Подобно тому как льготная ипотека повысила спрос на жилье, кредиты с пониженной ставкой для МСП дадут толчок перезапуску инвестцикла», — пояснил он «Известиям».

    В итоге «Опора России» предложила Минэкономразвития запустить программу льготного кредитования. Глава организации заявил, что ведомство пообещало рассмотреть предложенную инициативу.

    Дирекции поддержки кредитования МСП банка «Санкт-Петербург» Александр Окуличев отметил, что новая программа поможет бизнесу не только выживать, но и развиваться. В 2021 году спрос на инвестиционные займы вырос. Сейчас средняя сумма по таким кредитам составляет от пяти до 15 миллионов рублей. В среднем долги погашают за три-четыре года.