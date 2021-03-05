Бизнесу предложили выдавать льготные кредиты на инвестиции

«Опора России» предложила ввести льготные инвестиционные кредиты для малого и среднего бизнеса. Минэкономразвития попросили запустить программу со ставкой не выше ключевой. Об этом сообщил глава организации Александр Калинин.

По словам Калинина, инвестиционные кредиты выдаются на длительный срок, из-за чего бизнесмены более охотно берут займы на оборотные нужды.

«Если бы у предпринимателей была возможность взять инвесткредит под 4,25%, а банкам компенсировали понижение ставки, они пользовались бы намного большим спросом. Подобно тому как льготная ипотека повысила спрос на жилье, кредиты с пониженной ставкой для МСП дадут толчок перезапуску инвестцикла», — пояснил он «Известиям».

В итоге «Опора России» предложила Минэкономразвития запустить программу льготного кредитования. Глава организации заявил, что ведомство пообещало рассмотреть предложенную инициативу.

Дирекции поддержки кредитования МСП банка «Санкт-Петербург» Александр Окуличев отметил, что новая программа поможет бизнесу не только выживать, но и развиваться. В 2021 году спрос на инвестиционные займы вырос. Сейчас средняя сумма по таким кредитам составляет от пяти до 15 миллионов рублей. В среднем долги погашают за три-четыре года.