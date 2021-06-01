«Известия»: банкам не хватило денег на кредиты малому бизнесу

Российские банки пожаловались на задержку при перечислении кредитным организациям субсидий на льготные займы. Деньги на полгода задержало Миноэкономразвития.

Ассоциация российских банков (АРБ) направило письмо на имя главы общественного совета при министерстве Александра Аузана, сообщила газета «Известия» со ссылкой на документ. В нем говорится о задержанных средствах по программе № 1764, подразумевающей кредиты малому и среднему бизнесу.

До банков лимит субсидий на 2021 год довели только в марте. Из-за этого в льготном кредитовании произошел перерыв: без лимитов кредитные организации не в состоянии выдавать займы.

Установленный размер лимитов банкам тоже не понравился, поскольку позволяет только сохранить ставки по уже выданным льготным кредитам. Оформлять новые займы они не позволяют.

В АРБ подчеркнули, что Минэкономразвития якобы не дает прямых ответов на вопросы банков. Предложений по проведению тематического совещания от ведомства тоже не поступало.

В самом министерстве указали на двукратный рост объема выдач по программе в 2021 году. Малый бизнес по состоянию на 19 мая получил 589 миллиардов рублей. За аналогичный период 2020-го ему выдали 283,6 миллиарда.