Кредиты малому бизнесу под 0%: ПСБ получил уже более 1000 заявок

ПСБ дистанционно выдал первые кредиты на выплату заработных плат под 0%.

Кредит доступен зарплатным клиентам банка по всей сети ПСБ. Деньги на счет поступят в течение 24 часов после подачи заявки на сайте банка всего по двум документам. Срок кредита — 6 месяцев, сумма — до 3 миллионов рублей. ПСБ также принимает заявки от предпринимателей, не являющихся клиентами банка.

«Мы за неделю разработали и запустили цифровой льготный кредит на зарплаты и сразу после запуска убедились, что это чрезвычайно востребованный у предпринимателей продукт. По итогам двух дней с момента запуска мы получили свыше 1 000 заявок, более 100 клиентов уже полностью оформили документы дистанционно на сайте банка», – прокомментировал Константин Басманов, руководитель блока среднего и малого бизнеса ПСБ.

Для клиентов малого и среднего бизнеса, которые могли пострадать во время пандемии коронавируса, ПСБ разрабатывает дополнительные меры поддержки. Подробные условия можно узнать на сайте.